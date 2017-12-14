أكدت صحيفة سبورت الرومانية تفاوض وقد من النادي الأهلي السعودي مع المدرب الروماني “أولاريو كوزمين” لتولي تدريب الفريق عقب إقالته من قبل نادي شباب الأهلي الإماراتي.
وبحسب الصحيفة الرومانية فإن المدرب طلب الحصول على راتب سنوي يبلغ 4.5 مليون يورو مايعادل قرابة 20 مليون ريال سعودي الأمر الذي رفضه مسؤولي النادي في بداية الأمر قبل ان يوافقوا علي الطلب .
وآضافت الصحيفة بأن الشرط الجزائي في عقد المدرب الأوكراني “ريبروف” الذي يقدر بنحو 700 الف يورو يمثل عائقاً في المضي نحو اتمام التعاقد. وفق “أخبار 24”.
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