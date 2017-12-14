اهتم جمهور بطولات الحواري والشركات والجاليات في السعودية، بخبر انضمام مجموعة جديدة من “مواليد السعودية” إلى تشكيلة المنتخب السعودي، التي ستشارك في بطولة “خليجي 23” بالكويت، وجاء التركيز أكثر على اليمني علي النمر، الذي سبق أن خاض تجربة في الدوري الإماراتي، خصوصا من قبل الجالية اليمنية في السعودية.
وأطلق عدد من أبناء الجالية اليمنية اسم “عموري الجديد” على النمر، لوجود ملامح في الشكل وأسلوب اللعب مع اللاعب الإماراتي (اليمني الأصل) عمر عبدالرحمن (عموري)، الذي وُلد وعاش في الرياض، قبل تجنيسه من قبل دولة الإمارات. وفق “عين اليوم”.
يُشار إلى أن قرعة البطولة الخليجية، لم تجمع المنتخب السعودي باليمني، حيث يلعب الأخضر إلى جانب الإمارات وعُمان والكويت في المجموعة الثانية، وتضم المجموعة الأولى البحرين والعراق واليمن وقطر.
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