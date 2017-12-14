اجتمع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الأربعاء)، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بسياسيين يمنيين بالرياض، لبحث مستجدات الوضع اليمني، وذلك على هامش زيارة بن زايد للمملكة، حيث التقى بخادم الحرمين الشريفين.
واستعرض ولي العهد خلال اللقاء الذي حضره رئيس حزب التجمع اليمني للإصلاح محمد عبدالله اليدومي، وأمين عام الحزب عبدالوهاب أحمد الآنسي، مستجدات الساحة اليمنية والجهود المبذولة بشأنها وفق ثوابت تحقيق الأمن والاستقرار للشعب اليمني.
وحضر اللقاء من الجانب السعودي؛ وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مساعد بن محمد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، ومن الجانب الإماراتي مستشار الأمن الوطني الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسفير الإمارات لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشامسي.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج