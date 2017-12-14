تناول برنامج “معالي المواطن” الذي يُبث على قناة “إم بي سي” مشكلة الاختناقات المرورية في شوارع مدينة الرياض، والحلول الممكنة للقضاء على هذه المشكلة التي يعاني منها سكان العاصمة بشكل يوميّ.
واستضاف البرنامج مهندساً متخصصاً في هندسة النقل والمرور، والذي أكد أن الازدحام الذي تشهده شوارع مدينة الرياض وطرقها سببه عدم وجود مختصين لإدارة الحركة المرورية.
ورأى المهندس فهد البيشي أن تحمل رجال المرور لمسؤولية إدارة الطرق يُعد خارج نطاق مسؤولياتهم؛ ولذلك يمكن أن نرى تقصيراً في هذا الجانب؛ لأن هذه المسؤوليات أوكلت إلى أشخاص غير متخصصين فيها.
ويؤكد المهندس البيشي أن مسؤولية رجال المرور تنحصر في فرض النظام وتطبيق قانون المرور، في حين أن الزحام ومشاكل الاختناقات المرورية يجب أن توكل إلى هيئة متخصصة، يضطلع بإدارتها وتسيير شؤونها مهندسون متخصصون في هندسة المرور. وفق “أخبار 24”.
من جهة أخرى، قال العقيد مهندس سليم الرشيدي من شعبة السلامة المرورية بإدارة مرور الرياض إن مشكلة الازدحام تعود إلى أن شوارع الرياض وطرقها تتحمل أكثر من طاقتها الاستيعابية القصوى.
وأضاف أن المركبات التي تسير يومياً وعدد الرحلات التي تقطعها في الشوارع تفوق ما تستوعبه الطرق من الناحية التصميمية والهندسية، لافتاً إلى أن الجهات المسؤولة عن إيجاد حل لهذه المشكلة هي الأمانات والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.
مهندس فهد البيشي: السعودية هي الدولة الوحيدة التي تدار بها حركة المرور من قبل رجال المرور #معالي_المواطن pic.twitter.com/YMjjimzXT1
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) ١٣ ديسمبر، ٢٠١٧
تعرف على الطاقة الاستيعابية لطريق الملك فهد بالرياض.. ومن هي الجهة المسؤولة عن الحركة المرورية؟#معالي_المواطن pic.twitter.com/166TITkvmA
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) ١٣ ديسمبر، ٢٠١٧
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