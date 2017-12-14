أعلنت الإدارة العامة للمرور القبض على قائد المركبة الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يقتحم بسيارته من نوع “سييرا” إحدى المدارس الأهلية ما أدى لفتح بوابتها، موضحاً أنه كان يمارس التفحيط.
وأشارت إدارة المرور إلى أن المدرسة تقع بحي الرياض في العاصمة الرياض، وقام مرور الرياض بناء على مقطع الفيديو المتداول بالبحث والتحري عن قائد المركبة.
وأضافت أنه تم التوصل لقائد المركبة والقبض عليه واتضح أنه كان يمارس التفحيط، وجرى إحالته للهيئة العامة المرورية لتطبيق النظام بحقه.
يذكر أن عقوبة المرة الأولى 20 ألف ريال وفي المرة الثانية 40 ألفاً، وفي المرة الثالثة 60 ألفاً مع سجن المخالف وحجز مركبته في المرة الأولى والثانية ومصادرتها في المرة الثالثة. وفق “أخبار 24”.
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