ذكرت مصادر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعتزم إلغاء دور الإيواء للفتيات للأيتام مع تفعيل نظام البيوت الاجتماعية قريباً.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”عين اليوم”، أن تفعيل نظام البيوت الاجتماعية يتم الإعداد لتنفيذه فعلياً خلال الشهور المقبلة، مشيرةً إلى أن الهدف من النظام الجديد هو إشراك الأيتام بالمجتمع وإمدادهم بحياة الأسرة الطبيعية.
وأشارت إلى أن نظام البيوت الاجتماعية سيجرى فيه تخصيص منازل بعدة أحياء متفرقة في المدينة الواحدة بحيث يعيش في المنزل الواحد 8 أيتام، مبينةً أن دور الأخصائية الاجتماعية سيقتصر على زيارات محدودة لتلك المنازل.
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