قالت مصادر إن قضية حادثة سقوط الرافعة في الحرم المكي، التي وقعت قبل عامين أغلقت، بعد صدور حكم نهائي من 3 قضاة استئناف بالدائرة الجزائية التاسعة بمحكمة مكة المكرمة، يقضي ببراءة المتهمين الـ 13 بينهم مجموعة بن لادن.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ “عكاظ”، أن المحكمة استندت في حيثيات حكم البراءة، إلى أن اليوم الذي سقطت فيه الرافعة كان عطلة رسمية وكانت الرافعة في وضعية سليمة وآمنة، ولم يثبت تفريط أي من المتهمين بل تأكد أنهم اتخذوا الاحتياطات اللازمة.
وأضافت أن تقارير الأرصاد وأرامكو واللجنة الحكومية والنيابة العامة عن ذلك اليوم، إلى جانب شركات ومراكز الخبرة العالمية المتخصصة، أكدت أن الرياح كانت السبب المباشر في الحادث، وصدر حكم البراءة اعتماداً على القاعدة الفقهية أن “المباشر والمتسبب لا يضمنان إلا بالتعدي”.
وأشارت المصادر إلى أن المحكمة استندت في حكمها أيضاً على تقارير فنية وفيزيائية وميكانيكية مستنسخة من الصندوق الأسود للرافعة، كما تم عمل محاكاة للظاهرة الجوية غير العادية، مضيفة أنه تبين أن الوفاة لم تكن بفعل آدمي معلوم أو مجهول بل كانت بسبب إعصار وعواصف رعدية غير متوقعة تسببا في التواء الرافعة وسقوطها في ساحة الحرم.
وأفادت بأن حيثيات الحكم نصت على عدم ثبوت المسؤولية أو التقصير على مجموعة بن لادن، وبالتالي فإنها غير مسؤولة عن ديات الـ 110 متوفين أو علاج المصابين البالغ عددم 209 أشخاص، لعدم اكتمال أركان المسؤولية بحقها.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج