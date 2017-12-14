تواجد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أمس (الأربعاء)، في مدرجات ملعب مدينة زايد الرياضية بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، لمتابعة مباراة ريال مدريد الإسباني والجزيرة الإماراتي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.
ورغم تواجد الشيخ عبدالله بن زايد في المقصورة الرئيسية مع عدد من المسؤولين بينهم رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، إلا أن صوراً أخرى أظهرته وهو واقف بين الجماهير يتابع المباراة، تم تداولها على نحو واسع، حيث أشاد الجمهور الإماراتي بتواضعه.
يذكر أن المباراة انتهت بفوز ريال مدريد بهدفين مقابل هدف واحد، في لقاء قدم فيه الفريق الإماراتي أداء رائعاً وكان هو البادئ بالتسجيل، ليتأهل ريال مدريد لملاقاة جريمو البرازيلي في المباراة النهائية، فيما سيواجه الجزيرة فريق باتشوكا المكسيكي في مباراة تحديد المركز الثالث.
وفق “أخبار 24”.
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