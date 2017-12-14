ذكرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس المتوقعة في المملكة اليوم الخميس، أن تشهد مناطق شمال ووسط المملكة انخفاضاً ملموساً في درجات الحرارة.
فيما توقع تقرير الهيئة، أن تشهد مناطق شمال ووسط المملكة نشاطاً للرياح السطحية المثيرة للأتربة، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، وأن تبقى السماء غائمة جزئياً على تلك المناطق، وكذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة .
في حين توقعت الهيئة، أن يتكّون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية، وشمال غرب المملكة.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج