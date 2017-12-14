أشاد فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن زيد العقيلي الخالدي بالخطاب الملكي الكريم الموجه لمجلس الشورى في بداية أعمال السنة الثانية من الدورة السابعة وقال فضيلته ان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله أكد على أن المملكة العربية قامت على حكم الشريعة الإسلامية والعدل منذ عهد الملك عبدالعزيز رحمه الله وستظل على ذلك باذن الله في منهج وسطي محارب للتطرف والانحلال انطلاقا من قول الله تعالى (( وكذلك جعلناكم أمة وسطا )) ومن قوله عليه الصلاة والسلام (( غير الغالي فيه والجافي عنه )) .
وقال الشيخ العقيلي ان خادم الحرمين الشريفين ايده الله أكد على مواصلة المملكة لمحاربة الإرهاب بكافة صوره واشكاله وأن هذا مما يمليه دين المملكة وسياستها ، كما أشاد الملك حفظه الله بعمل اللجنة العليا للفساد العام بقيادة ولي العهد حفظه الله ، وأن خادم الحرمين الشريفين ايده الله اكد على أن الواقعين في قضايا الفساد العام قليلون ولا يزعزون في نزاهة العاملين في القطاعين الحكومي والخاص من الامراء والوزراء وكافة أفراد المجتمع ؛ لأن الاصل في الشعب السعودي الدين والنزاهة والأمانة ولله الحمد .
وقال الشيخ العقيلي وبمناسبة ذكر خادم الحرمين لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نايب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ريس اللجنة العليا لمكافحة الفساد العام فإن الامير محمد حفظه الله هو رجل المستقبل السعودي الواعد محليا وعالميا ، فهو ابن الملك سلمان حفظه الله وحفيد الملك عبدالعزيز رحمه الله ، وكما قال الشاعر ابن عثيمين :_
قوم هم بهجة الدنيا وزينتها # وهم لها عمد ممدودة الطنب .
وقال الشيخ العقيلي ان خادم الحرمين الشريفين حفظه الله أكد على وقوف المملكة مع القضية الفلسطينية العادلة منددا بالقرار الأمريكي بجعل القدس عاصمة لإسرائيل ، فالقدس عاصمة للفلسطينيين والمسلمين وفيه المسجد الأقصى الذي ذكره الله في كتابه العزيز (( سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله )) وقد عد الرسول عليه الصلاة والسلام المسجد الأقصى ثالث المساجد بعد مسجدي الحرمين الشريفين.
وقد ختم الشيخ العقيلي تصريحه بدعاء الله ان يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأن يجعلها ذخرا للاسلام والمسلمين والوطن والمواطنين .
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