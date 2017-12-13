أعلن محافظ المصرف المركزي الإماراتي، مبارك راشد المنصوري، اليوم الأربعاء، أنه يتم دراسة إصدار عملة رقمية قابلة للتداول بين الإمارات والسعودية، بهدف استخدامها في التعاملات والمدفوعات.
وقال في كلمة له خلال اجتماع بصندوق النقد العربي، المنعقد في أبوظبي، إن العملة الرقمية المقرر إصدارها تُعد من ضمن العملات الإلكترونية الموازية للعملات المحلية والوطنية، مبينا أن العملة الرقمية الإماراتية- السعودية ستُستخدم بين البنوك وليس بين مستهلكين أفراد وأنها ستعزز كفاءة المعاملات.
وأوضح أن هناك مشروعاً مشتركاً مع مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، لاستخدام تكنولوجيا البلوك تشين في معاملات الدفع عبر الحدود بين البلدين، يتضمن إصدار عملة قابلة للتداول بينهما، مشيرا إلى أن الدراسات ما زالت في بدايتها، ومن الصعب تحديد المدة الزمنية لانتهاء المشروع أو في أي تاريخ سيتم إطلاق العملة. وفق “أخبار 24”.
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