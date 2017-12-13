نفذت دوريات الأمن في منطقة جازان، اليوم (الأربعاء)، فرضية أمنية للتعامل مع مختل يقوم بإطلاق النار عشوائياً في مكان عام، وذلك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية بالمنطقة.
ووفقا للفرضية الأمنية، فإنه ورد بلاغ إلى غرفة العمليات من قبل أحد المواطنين يفيد بوجود شخص يحمل سلاحا ناريا ويقوم بإطلاق النار بشكل عشوائي في متنزه.
في المقابل، قامت دوريات الأمن بمحاصرة الجاني، ومن ثم محاولة التفاوض مع الجاني لمعرفة حالته العقلية والقبض عليه ليتم التحفظ عليه واستكمال كافة الإجراءات الخاصة بالحادثة وتسليمه لجهة الاختصاص، فيما تم استدعاء الهلال الأحمر لإسعاف المصابين.
من جهته، أشاد مدير شرطة منطقة جازان، اللواء ناصر بن سعيد القحطاني، بالخطة من حيث الاحترافية والجاهزية التامة، معرباً عن شكره لجميع الجهات المشاركة التي أسهمت في نجاح الفرضية.
وفق “أخبار 24”.
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