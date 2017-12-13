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أكد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، مبارك العصيمي، اليوم الأربعاء، أن ما يتم تداوله حول إلغاء وظيفة المرشد الطلابي في المدارس عارٍ تمام من الصحة.
ونفى العصيمي كذلك ما تناولته وسائل الإعلام حول إلغاء وظائف مصادر التعلم بحجة عدم الحاجة إليها.
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صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج