وصل إلى العاصمة الرياض اليوم (الأربعاء) ولي عهد إمارة أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد.
وكان في مقدمة مستقبليه ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان فور وصوله إلى قاعدة الملك سلمان الجوية.
وعقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اجتماعا مع الشيخ محمد، بحضور ولي العهد وعدد من الأمراء والمسؤولين والوزراء، ناقشا فيه العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها ومجمل القضايا الإقليمية والدولية.
كما بحث الجانبان آخر المستجدات على الساحة اليمنية والجهود المبذولة بشأنها لدحر ميليشيات الحوثي الإيرانية والتنظيمات العدوانية والإرهابية المسلحة، بالإضافة إلى مناقشة الوضع في فلسطين، والتداعيات الخطيرة السلبية لقرار أمريكا بالاعتراف القدس عاصمة لإسرائيل، وآلية التنسيق لحماية حقوق الشعب الفلسطيني.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج