وجّه نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير عبدالله بن بندر، اليوم الأربعاء، بسحب مشروع الإسكان في محافظة تربة من المقاول الحالي، في ثاني توجيه من نوعه له خلال 48 ساعة.
ويأتي هذا الأمر بعد يومين من توجيه الأمير عبدالله بن بندر بسحب مشروع كورنيش “رابغ” من مقاول آخر، بعد أن عاينه وأكد أن ما شاهده من عمل كان مخزيا و”شغل ترقيع”.
وتضمن توجيه الأمير عبدالله، بحسب إمارة منطقة مكة المكرمة، سرعة طرح مشروع إسكان تربة على مقاول آخر يمتلك الخبرة والسجل الجيد في إنجاز مثل هذه المشاريع. وفق “أخبار 24”.
وكان الأمير عبد الله بن بندر، قد واصل جولاته على محافظات منطقة مكة المكرمة بزيارته إلى محافظة تربة، ومحافظة رنية، متفقدا المشاريع الجديدة.
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