علمت أن لاعب الوسط البرازيلي آلان باتريك لاعب نادي شختار الاوكراني “26 عاما” دخل ضمن اهتمامات إدارة الهلال البديلة في حال لم تكتمل صفقة انتقال لاعب وسط العين الاماراتي عمر عبدالرحمن الذي يعتبر خيارا أزرق أول في الانتقالات الشتوية المقبلة، بديلا للأورغواني ماتياس بريتوس.
وتضع الإدارة الهلالية أكثر من اسم، وأكدت المصادر أن رغبتها الأولية تتمثل في التوقيع مع باتريك لستة أشهر على أن تمتلك أحقية التوقيع معه لمدة موسم مقبل، ولم يرد حتى الآن، وسبق له خوض تجارب مع العديد من الأندية البرازيلية على سبيل الاعارة وناديه الأول شختار الأوكراني. وفق “الرياض”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج