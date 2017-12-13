وجهت إدارة النادي الأهلي شكرها وتقديرها للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة وذلك بعد قراره الأخير تجاه اللاعب علي الزبيدي .
وكان آل الشيخ أعلن عبر حسابه الرسمي على تويتر أن الهيئة العامة للرياضة ستتكفل بنفقات العملية الجراحية وإعداد البرنامج التأهيلي للاعب الأهلي ، علي الزبيدي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي .
ونشر النادي الأهلي بيانًا عبر حسابه الرسمي على تويتر حيث قال : إدارة الأهلي تثمن توجيهات معالي رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة الأستاذ تركي آل الشيخ لعلاج اللاعب علي الزبيدي . وفق “جول كوم”.
وأضاف البيان : تثمن إدارة الأهلي هذه البادرة التي تأتي في إطار اهتمام ودعم المؤسسة الرياضية للأندية السعودية واللاعبين وجميع المنتسبين لها .
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