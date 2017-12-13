أكد برنامج “حساب المواطن” أن هناك بعض الوافدين، يمكنهم الاستفادة من الصرف، عقب تسجيلهم رسميا في البرنامج. وجاء ذلك ردًا على أحد العملاء الذي وجه سؤلا نصه: “هل يحق لزوج المواطنة أن يسجل في البرنامج ويستفيد من الصرف؟”.
ليرد عليه حساب “خدمة العملاء” التابع للبرنامج في موقع “تويتر”، بقوله إن زوج المواطنة (غير السعودي) بوصفه من الوافدين، يمكنه الاستفادة من الصرف إلى جانب أبنائه، بعد تسجيل الزوجة كمستفيد رئيسي وإضافتهم معها.
نعم عزيزي المستفيد، بإمكان المواطنة السعودية المتزوجة من اجنبي التسجيل والتقديم للبرنامج وإضافةالابناءو الزوج كتابع @salah_bajndooh
— خدمة العملاء (@Citizen_care) October 23, 2017
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