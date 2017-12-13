أقامت إدارة حقوق وعلاقات المرضى الأستاذة موضي الشمري بالتعاون مع قسم العلاقات العامة والإعلام الاستاذ مسفر الدوسري بمستشفى الولادة والاطفال بالخرج بإطلاق مبادرة كلنا مسؤول ودشن الاحتفال مدير المستشفى الاستاذ عايض العصيمي وحضور مدير حقوق وعلاقات المرضى بصحه الرياض الاستاذ لافي الحربي ورئيس حقوق وعلاقات المرضى الاستاذ عبدالله الرشيدي ورؤساء الاقسام والأخوة الزملاء ومراجعين المستشفى وذلك بإشراك المرضى وذويهم لمقابله قيادات الإدارة التنفيذية بالمستشفى وذلك لسماع آرائهم ومقترحاتهم والصعوبات الي تواجههه واشتملت المبادرة على عرض تعريفي لمسؤوليات المرضى وذويهم وايضاً ركن شامل لهذه المبادرة من بروشورات ومطويات
ووثيقة حقوق ومسؤوليات المرضى
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