أقامت مكافحة المخدرات بالخرج محاضرة توعوية عن أضرار المخدرات بـ #الكلية_التقنية .
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#مكافحة_المخدرات بـ #الخرج تقيم محاضرة توعوية عن أضرار المخدرات
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