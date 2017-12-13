ارتفعت أسعار عدد من المواد الغذائية الأساسية بنسبة تتجاوز 60 إلى 85%، خلال الأيام الماضية، ويعود ذلك بسبب مباشر إلى بعض المواطنين اليمنيين.
وبالفعل تسبب موظفون يتبعون للمحافظات اليمنية التي تتبع لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية الإيرانية، في تسجيل ارتفاع لافت لأسعار المواد الاستهلاكية، وفقا لعدد من المواطنين في العاصمة صنعاء، بحسب موقع “المشهد اليمني”. وأكد الموقع أن سعر كيس الدقيق وصل إلى 8 آلاف ريال يمني، بعد أن كان 6 آلاف ريال، وشهد كيس الأرز ارتفاعا هو الأكبر من 13 ألف ريال إلى 24 ألف ريال، وهذه الزيادة الاستثنائية تصل إلى 85% من السعر السابق. وأرجع مراقبون سبب ارتفاع المواد الأساسية إلى الجمارك التي يفرضها الحوثيون على البضائع القادمة من الموانئ اليمنية ومنفذي الوديعة والشحن مع سلطنة عمان، حيث تفرض الميليشيات جمارك جديدة على تلك البضائع في المحافظات التي تسيطر عليها .كما يجبر الحوثيون، بحسب “المشهد اليمني” التجار على دفع رسوم جمارك وضرائب أخرى، رغم أنه يتم دفع تلك الرسوم مسبقا في الموانئ والمنافذ التي تخرج منها تلك البضائع؛ ما يجعل التجار يرفعون من قيمة الأسعار بقيمة الضرائب الإضافية المفروضة .
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