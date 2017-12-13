ينتظر أن يصل بعد ظهر اليوم الأربعاء إلى القاعة الكبرى بمقر مجلس الشورى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وذلك لإلقاء الخطاب الملكي السنوي في افتتاح السنة الثانية من الدورة السابعة لمجلس الشورى.
وكان رئيس مجلس الشورى عبدالله آل الشيخ، قد أعلن في وقت سابق أن خادم الحرمين الشريفين سيتسعرض في الخطاب الملكي السنوي أمام المجلس أسس وملامح السياسة الداخلية والخارجية للمملكة.
فيما بث مجلس الشورى اليوم صورا، تظهر بدء توافد الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين وأعضاء مجلس الشورى إلى القاعة الكبرى بمقر مجلس الشورى، للاستماع إلى خطاب خادم الحرمين الشريفين.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج