كشفت إدارة المنتخب السعودي اليوم الأربعاء، أن قائمة الأخضر المشاركة في بطولة الخليج “خليجي 23” بالكويت، التي أعلنها اتحاد الكرة مساء أمس الثلاثاء ضمت 6 لاعبين غير سعوديين من مواليد المملكة.
وأضافت إدارة الأخضر، أن القائمة ضمت من المواهب مواليد المملكة كلاً من: سالم علي يحيى، همام سالم، جابر عيسى، أحمد أشرف، علي النمر، وعبدالقدوس عطية.
وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن مساء الثلاثاء، عن قائمة ضمت 24 لاعباً سيمثلون الأخضر في النسخة القادمة من بطولة “خليجي 23″، التي ستنطلق يوم 22 ديسمبر الجاري بدولة الكويت.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج