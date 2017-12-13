كشف رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ، أن نتائج التحقيقات في عددٍ من قضايا الفساد والمخالفات الرياضية أحيلت اليوم الأربعاء إلى اتحاد الكرة، مشدداً على أن اتحاد الكرة عليه إجراء اللازم تجاه هذه القضايا.
وأوضح آل الشيخ، أن القضايا التي انتهت التحقيقات فيها وأحيلت نتائجها إلى اتحاد الكرة، شملت قضايا “الأهلي والعويس، وأنمار الحايلي، وعبدالعزيز التويجري، ومحمد سعد بخيت، وسلمان القريني”.
وعن قضية الفساد والهدر المالي في نادي الاتحاد، وقضية عبدالله البرقان، قال رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة إن إجراءات التحقيقات في هاتين القضيتين لا زالت جارية، متوعداً بملاحقة جميع مرتكبي الفساد في قطاع الرياضة، مؤكداً أن الحرب على الفساد “موس على كل الرؤوس”. وفق “أخبار 24”.
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