كشفت مصادر مطلعة، عن عدد المنتجات السكنية التي تعتزم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية الإعلان عنها السبت المقبل، في إطار الدفعة الحادية عشرة والأخيرة لعام 2017.
وأوضحت المصادر وفقا لـ”سبق” أن العدد الإجمالي يصل إلى 36 ألف منتج سكني يتنوع بين أراضٍ مجانية مطوّرة، ووحدات سكنية عبر برنامج البيع على الخريطة.
وأشارت المصادر، إلى أنه بهذا العدد تكون الوزارة حققت المستهدف الذي وعدت به بداية العام البالغ 280 ألف وحدة سكنية، حيث أعلنت خلال الدفعات الماضية مجتمعة عن أكثر من 245 ألف منتج سكني وتمويلي.
ولفتت المصادر، إلى أنه من المنتظر أن توقّع الوزارة السبت المقبل على عدد من الاتفاقيات مع مطوّرين عقاريين؛ لتنفيذ وحدات سكنية متنوّعة الخيارات في مختلف المناطق.
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