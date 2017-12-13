اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم في اجتماعه الذي عقده اليوم الأربعاء، تعيين عبدالإله مؤمنة أميناً عاماً للاتحاد، وتعيين عددٍ من رؤساء اللجان الدائمة، ورؤساء اللجان القضائية، ورؤساء اللجان الإستراتيجية.
كما اعتمد الاجتماع لائحة غرفة فض المنازعات، وتشكيل حقائب المشاريع والمهمات، ونظام الضبط الإعلامي لمجلس إدارة الاتحاد، بالإضافة لاعتماد البدء في تطبيق رسوم تسجيل عقود اللاعبين السعوديين وغير السعوديين لدى الاتحاد بنسبة 5% من إجمالي العقد، و10% من رسوم رخص المدربين، على أن يبدأ العمل بها في مطلع يناير المقبل.
ووافق مجلس إدارة الاتحاد خلال اجتماعه اليوم على قبول استقالة المستشار القانوني بندر الحميداني من رئاسة لجنة الانضباط والأخلاق، اعتباراً من 31 ديسمبر الجاري، وتعيين جيمس كتشينغ رئيسا للجنة الانضابط بدلاً عنه، وعلى قبول استقالة يوسف الجبر من رئاسة لجنة الاستئناف اعتباراً من تاريخ اليوم، وتعيين صلاح الشويرخ بدلاً عنه. وفق “أخبار 24”.
في حين اعتمد الاجتماع الدكتور خالد بانصر رئيساً للجنة الاحتراف، ولؤي السبيعي رئيساً للجنة المسابقات، ومارك كلاتنببيرغ رئيسيا للجنة الحكام، بينما كلف عضو مجلس إدارة الاتحاد ياسر المسحل بالتعاقد مع مستشار قانوني لتقديم استشارات مجانية، دعماً للأندية السعودية المحترفة فيما يخص قضاياها الخارجية.
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