وجهت جمعية حماية المستهلك، عدة نصائح إلى المستفيدين للتوفير في فاتورة الكهرباء، وذلك عبر مجموعة من الخطوات البسيطة، وذلك في ظل التعريفة الجديدة.
ونشرت الجمعية “انفوجرافيك” بعنوان “كيف توفر فاتورة الكهرباء؟”، مطالبة بضرورة ترشيد الاستهلاك بإطفاء اللمبات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية عند عدم الحاجة إليها.
كما دعت إلى إجراء الصيانة الدورية للأجهزة وفق تعليمات الشركات المصنعة، مشيرة إلى ضرورة الانتباه لقراءة بطاقة كفاءة الطاقة عند شراء الأجهزة الكهربائية.
وفق “أخبار 24”.
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