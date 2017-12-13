أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، تحذيرا من أغذية أطفال تنتجها شركة (Lactalis Nutrition Sante) في فرنسا، بسبب احتمال تلوثها ببكتيريا “السالمونيلا أقونا”.
وقالت إن مركز الإنذار السريع للغذاء وإدارة الأزمات في الهيئة، تلقى تحذيراً صادراً من الشبكة الدولية للسلطات المعنية بسلامة الأغذية، يتضمن قائمة بمنتجات أغذية أطفال وردت للمملكة تنتجها الشركة، بسبب احتمالية تلوثها بالبكتيريا التي قد تشكل ضرراً على صحة الأطفال.
وأوضحت أنها اتخذت مجموعة من الإجراءات لحصر الكميات التي دخلت المملكة وسحبها من الأسواق بأسرع وقت، كما أوقفت الشحنات بالمنافذ.
وأوصت الهيئة المستهلكين بتجنب استهلاك هذه المنتجات والتخلّص مما لديهم منها فوراً، حفاظاً على صحة أطفالهم.
ولفتت إلى أن أعراض الإصابة ببكتيريا السالمونيلا تشمل الإسهال والحمى والمغص، وغالباً ما تكون بعد 12-72 ساعة من الإصابة.
وفق “أخبار 24”.
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