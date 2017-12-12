كشف المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم (الثلاثاء)، عن بعض المعلومات والتفاصيل التي تعلَن لأول مرة عن برنامج “حساب المواطن” من حيث آلياته والسياسات التي يعتمدها في تسجيل المستفيدين وفي صرف مستحقاتهم.
وتوضح النقاط التالية تلك التفاصيل والمعلومات الواردة في المؤتمر الذي عقده وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص بمشاركة مدير عام البرنامج المهندس علي راجحي، والمتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، وعدد من المسؤولين:
– بلغ عدد المواطنين المسجّلين في البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن 13.040.667 مواطنًا ومواطنة، منهم3.728.386 رب أسرة، و9.312.281 تابعًا لرب الأسرة.
– سيكون البرنامج شاملًا لمختلف أشكال الدعم الحكومي من خلال منصة واحدة.
– بلغت جهود تصحيح بيانات المسجّلين في البرنامج أكثر من 900 ألف، وذلك عبر الرسائل النصية والمكالمات الموجّهة لتصحيح معلوماتهم.
– يهدف البرنامج لمساعدة الأسر على مواجهة الآثار الاقتصادية الناتجة عن تصحيح أسعار الطاقة والمياه، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية الأساسية، والإصلاحات الاقتصادية الأخرى.
– كما يهدف إلى تحقيق الأهداف الرئيسية للبرنامج في تخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية، ورفع كفاءة توجيه المنافع والدعم الحكومي المُقدَّم للمواطنين، وتشجيع وتحفيز ترشيد الاستهلاك لمنتجات الطاقة.
– سيكون الدعم الذي يتلقاه المواطنون نقدياً بناءً على إجمالي دخل وحجم الأسرة.
– مقدار الدعم سيكون متغيرًا، وسيتم البدء بصرف الدعم للأسر قبل تطبيق أي إصلاحات هيكلية تمسّ المواطن.
– مقدار الدعم يتكون من: متوسط التغير في الإنفاق الشهري على منتجات الطاقة، ومتوسط الأثر غير المباشر الذي يتم تمريره من قبل القطاعات الصناعية والتجارية إلى الأسر، ومتوسط الإنفاق الشهري الإضافي على الأغذية والمشروبات نتيجة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة.وفق “أخبار 24”.
– العوامل المؤثرة على مقدار الدعم تشمل كلا من: التغير في أسعار النفط العالمية وتأثيرها على الأسعار المطبقة محليا، والزيادة في متوسط إنفاق الأسرة الشهري على سلة المستهلك نتيجة لتصحيح أسعار الطاقة أو زيادة المقابل المالي على الوافدين، ومعدل ضريبة القيمة المضافة.
– تقدّم البوابة الإلكترونية للبرنامج عدداً من الخدمات، منها: الحاسبة التقديرية التي ستمكِّن المستفيدين من معرفة مبلغ الدعم المستحَق بشكل فوري، وكذلك المحادثة الفورية التي ستمكِّن المستفيد من التواصل بشكل مباشر مع خدمة العملاء.
– ستكون ميزانية البرنامج متغيرة اعتماداً على ارتفاع وانخفاض أسعار الطاقة.
ستخضع بيانات المستفيدين وسياسات البرنامج للمراجعة من قبل اللجنة الوزارية المقرر عقد اجتماعها كل 3 أشهر.
– البرنامج مستقل تماماً عن البرامج الأخرى ذات العلاقة بالدعم المادي وصرف مخصصات لبعض المواطنين، كبرنامج الضمان الاجتماعي، وبرنامج حافز.
– سيخضع الدعم لمعايير ثابتة تُحدّد بناءً عليها قيمة الدعم، والمتمثلة في مقدار دخل رب الأسرة وعدد التابعين وأعمارهم.
– يتولى المواطن المسؤولية عن تحديث بياناته متى شهدت أي متغير.
– سيعلن البرنامج أي تحديثات طارئة على السياسات العامة، كما ستستمر الوزارة في إصدار البيانات والتوضيحات الإعلامية عن البرنامج بشكل مستمر.
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