أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وملك الأردن الملك عبدالله الثاني، اليوم (الثلاثاء)، على ضرورة تكثيف الجهود العربية والإسلامية والدولية وتنسيقها؛ لحماية الحق التاريخي الثابت للشعب الفلسطيني في القدس الشريف.
كما شددا، خلال جلسة مباحثات رسمية عُقدت في قصر خادم الحرمين الشريفين بالرياض، على أهمية إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة والمبادرة العربية للسلام.
جاء ذلك خلال مناقشتهما التداعيات الخطيرة لقرار الولايات المتحدة الأمريكية بالاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل ونقل سفارتها إليها، في إطار بحثهما للتطورات المتصلة بموضوع القدس الشريف.
وأكد خادم الحرمين الشريفين والعاهل الأردني أن قرار الولايات المتحدة سيزيد من تعقيد النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، كما سيلقي بآثاره السلبية على أمن المنطقة واستقرارها.وفق “أخبار 24”.
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