شاركت 28 جهة حكومية، اليوم (الثلاثاء)، في أول تجربة فرضية لسقوط طائرة أجنبية من نوع إيرباص 300 وعلى متنها 246 راكباً و9 ملاحين، خارج حرم مطار الملك عبدالعزيز.
وتهدف الفرضية لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة ورفع درجة الاستعداد للتعامل مع الحوادث، حيث ورد لمركز العمليات الأمنية الموحدة 911 الساعة 10:00 صباحًا بلاغ عن اندلاع حريق افتراضي بكابينة الطائرة قبل وصولها المطار.
فيما أعلن قائد الطائرة حالة الطوارئ وإبلاغ برج المراقبة بطلب الهبوط الاضطراري قبل لحظات من اختفائها من شاشات الرادار.
واتضح للجهات المعنية، وفي مقدمتها الدفاع المدني سقوطها، ما أسفر عن 255 حالة وفاة، و10 مصابين بحالات خطيرة و15 متوسطة و17 طفيفة، فيما توفي 11 شخصًا بموقع الحادث.وفق “أخبار 24”.
احفظوا تفاصيل الفديو والسبب
كثير اشاعات رح يتم تداولها بالاعلام على انه سقوط طائره ومعلومات مغلوطه
والحقيقه#فرضيه_سقوط_طائره_بجده تجربة فرضية تمثلت في سقوط طائرة خارج حرم مطار الملك عبدالعزيز تهدف لإتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة ورفع درجة الاستعداد للتعامل مع الحوادث. pic.twitter.com/ljhV7RW3YE
— دليل جدة (@daleljeddah) ١٢ ديسمبر، ٢٠١٧
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