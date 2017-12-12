حققت إدارة التعليم بمحافظة الخرج مراكز متقدمة في المسابقة الوطنية للغة العربية 2017 م ..
حيث حصل الطالب عبدالعزيز بن مشاري الشهراني المركز الثامن في مسابقة وسم تويتر ( هاشتاق ) من متوسطة فرسان الجزيرة الأهلية
وحققت المعلمة نوال بنت يوسف الثبيتي المركز التاسع في مسابقة تأليف قصة في مجال أدب الطفل من الثانوية الرابعة ..
بدوره هنأ مدير التعليم بمحافظة الخرج الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله العبدالجبار للفائزين مثمنا الجهود المباركة للقائمين على المسابقة ،وخص بالشكر والتقدير ( الإشراف التربوي / اللغة العربية ) وكافة قادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات الذين تفاعلوا مع مجريات المسابقة منذ انطلاقتها ، متمنياً للفائزين كل التوفيق والنجاح في تمثيل المحافظة في المحافل القادمة .
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