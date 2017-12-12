قام مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية الأستاذ خالد بن عبدالله الحربي، صباح اليوم الثلاثاء، بزيارة لإدارة التربية الخاصة اجتمع خلالها بمدير التربية الخاصة الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالرحمن اليحيى، ومشرفي التربية الخاصة: الأستاذ مصلح بن حنش الحلافي، الأستاذ تركي بن عبدالرحمن العتي، الأستاذ عبدالإله بن ناصر المحسن، الأستاذ عبدالله بن ناصر الجميعة، والأستاذ ممدوح بن سالم المطيري.
ووقف مساعد مدير التعليم، خلال الاجتماع، على آخر مستجدات العمل في إدارة التربية الخاصة حول مؤشرات الأداء، والجهد الحثيث للفراغ منها في الوقت المناسب متضمنةً الشواهد وأوراق العمل وفق دليل مؤشر أداء التربية الخاصة للعام 1438هـ.
وأشاد المساعد بالعطاء الذي يبذله مدير ومشرفو التربية الخاصة بهدف التطوير المستمر للخدمات التعليمية والتربوية المقدمة لطلاب برامج التربية الخاصة، حاثاً إياهم على مواصلة مسيرة التميز وتعزيزها بمزيد من الإنجازات في القادم من الأيام.
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