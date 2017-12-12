عقد تعليم الخرج ممثلا بوحدة المتابعة برنامج حقوقي وواجباتي بالشراكة مع قسم نشاط الطالبات تزامنا مع الإحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد اليوم الثلاثاء في مقر الابتدائية (٢١) بإسكان المؤسسة العامة للصناعات العسكرية وبرعاية كريمة من المساعد للشؤون التعليمية أ. سماح بنت مبارك آل ذيبان وحضور مساعد مدير وحدة المتابعة أ. فاطمة الدوسري وعضو هيئة الرقابة أ. منيرة بنت حمود العتيبي وعدد من مساعدات الإدارة ورئيسات الأقسام ومشرفات وحدة المتابعة والمشرفات التربويات وإداريات الأقسام النسائية ..
ويهدف البرنامج إلى تحصين المجتمع التعليمي بالقيم الدينية والأخلاقية والتأكيد على واجبنا الوطني لمكافحة الفساد ..
ابتدأ الإحتفاء بكلمة ترحيبية بالحاضرات من مقدمة الحفل المرشدة الطلابية بابتدائية أسمى المعاني بدور الشلوان عقب ذلك توالت فقرات الحفل الخطابي للبرنامج بالسلام الملكي ثم آيات عطرة من القرآن الكريم تلتها إحدى طالبات الابتدائية ( ٢١ ) فأنشودة ترحيبية ثم عرض فيديو تعريفي عن الهيئة العامة لمكافحة الفساد تلا ذلك عرض مادة فلمية ” حقوقي وواجباتي” من إعداد وحدة المتابعة وتنفيذ الأستديو التعليمي بتعليم الخرج..
استمعت الحاضرات لكلمةمسجلة لسعادة مدير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله العبد الجبار بهذه المناسبة رحب فيها بالمساعدة للشؤون التعليميةأ.سماح بنت مبارك الذيبان و عضو هيئة الرقابه أ. منيرة بنت حمود العتيبي وبالقيادات في الإدارة من رئيسات ومشرفات وإداريات
اوضح مدير التعليم من خلال هذه الكلمة الضافية أن المملكة تحرص على مشاركه المجتمع الدولي إهتمامه في محاربة الفساد وتسعى إلى تعزيز التعاون بين أجهزة الدولة بشكل مستمر لظهور مفاهيم وصور ورسائل حديثة للفساد تستلزم المراجعة والتقويم المستمر لكل الخطط والإجراءات والبرامج لمكافحته ،، وأكد سعادته أن إدارة التعليم بمحافظة اللخرج تسعى لنشر الوعي و مكافحة الفساد وتعزيز الرقابه الذاتية قي نفوس موظفيها بمعرفة حقوقهم وواجباتهم الوظيفية وتقديم كل مايعزز ذلك خدمة لهذا الوطن المعطاء ، مشددا على الحرص وتقديم كل ما من شأنه معالجة أسباب الخلل وسد ثغراته ومن هذا المنهج أصدرت الإدارة قرار بإنشاء وحدة المراجعة الداخلية والتي تسعى إلى تجويد هذه الأنظمة والإجراءات ..،، وقدم العبدالجبار شكره لمساعدة وحدة المتابعة أ. فاطمة بنت محمد الدوسري لحرصها وتنظيمها هذا الملتقى وكذلك أ.أمل الرويبعة رئيسة قسم نشاط الطالبات في التنسيق ولجميع الفرق العاملة والشكر موصل للأستاذة منى القريعان قائدة المدرسة٢١ للدعم والإستضافة
شارك مدير وحدة المتابعة أ. سعيد الشهراني بكلمة عبر من خلالها على أهمية تظافر جهود النخب الفكرية والثقافية لتعزيز جهود هيئة مكافحة الفساد في نشر ثقافة حماية النزاهة وإشاعة الشعور بالمسؤولية بكل الوسائل الممكنة املأ في إيجاد مجتمع سعودي يحتذي به في الشفافية والنقاء من الشبهات والممارسات الغير نظامية
وأبان الشهراني بضرورة العمل يدا واحدة في تعليم الخرج لتطبيق النزاهة في العمل كواجب وطني وتشجيع العاملين فيها على تبني خطط وبرامج لحماية النزاهة ومكافحة الفساد ومتابعتها وتقويم نتائجها ومراجعة أساليب العمل واجراءاته وتوفير قنوات اتصال مع الجميع لتلقي بلاغاتهم واتخاذ مايلزم في هذا الشأن ، معربا عن عظيم شكره وامتنانه لسعادة مدير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله العبدالجبار على تشجيعه لهذه البرامج النوعية المفيدة والشكر الموصول لفريق العمل المعد والمنظم على الجهود المباركة..
من جانبها ذكرت المساعد للشؤون التعليمية بأن بلادنا الغالية بادرت منذ عقود مضت لمحاربة جرائم الفساد وسنت فيها الأنظمة والتشريعات المستمدة في جوهرها من مصادر التشريع الإسلامي القائم عليه النظام الأساسي للحكم لهذه البلاد منذ توحيدها على يدالمغفور له المؤسس الملك عبدالعزيز واضافت آل ذيبان أن بلادنا تشهد في عهدها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله مرحلة جديدة من مراحل مكافحة الفساد والتي رسم فيها حفظه الله منهجا ثابتا من العزم والإرادة ووالحزم ومراجعة كافة الأجهزة الرقابية وهذا ماتطلع إليه في هذا الوطن وجعله نموذج يحتذى به في كافة المجالات
وختمت كلمتها بالشكر للقسمين المنظميين وللمدرسة المستضيفة والشكرالوافر لقائد الإدارة مدير التعليم الدكتور عبدالرحمن العبدالجبار لتسهيل ودعم كل برنامج يقام ليرتقي بتعليم الخرج ..
توالت محاور البرنامج وكان أولها عن ( توصيات وتوجيهات ) تلته على آذان الحاضرات مساعد مدير وحدة المتابعة الدوسري توجيهات عامة وتوصيات تذكيرية لتعزيز الرقابة الذاتية ،، وتحدثت عضو هيئة الرقابة أ. منيرة العتيبي عن حقوق وواجبات الموظف من منظور هيئة التحقيق والإدعاء العام ..
وفي سياق متصل لمحاور البرنامج تحدثت مشرفة وحدة المتابعة أ. أمل الوهيبي بشيء من التفصيل عن مكافحة ظاهرة الفساد. مفهومه وانواعه انتقالا لانشاء هيئة مكافحة الفساد ” نزاهه ” ودورها ووظيفتها في محاربة الفساد بكافة اشكاله ..
وجاء التعر يف بمدونة السلوك الوظيفي واخلاقيات الوظيفة لمشرفة المتابعة أ. جواهر الحمدان ،، وشاركت مشرفة وحدة المتابعة أ.بدرية الشمري بمحور الواجبات العامة على الموظف ..
وقدمت الدوسري شكرها لمدير التعليم على الدعم والمساندة ولمدير وحدة المتابعة على توجيهاته النيرة ولجميع قيادات الإدارة ولقائدة المدرسة المستضيفة ،، وختم البرنامج بتكريم الفرق المشاركة والداعمة والمنظمة من قبل مساعد مدير التعليم ومساعدة مدير وحدة المتابعة ورئيسة قسم نشاط الطالبات ،، وتجول الحاضرات على المعرض المصاحب ..
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج