رعى مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية الأستاذ خالد بن عبدالله الحربي، مساء الأحد الماضي، الاحتفال الذي أقامته إدارة التربية الخاصة بالإدارة بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع جمعية ذوي الإعاقة الخيرية بالخرج «جذا» وفريق «نحن لكم» التطوعي.
وكان في استقبال مساعد مدير التعليم لدى وصوله مقر الحفل بمجمع الحديثي مول التجاري مدير التربية الخاصة رئيس مجلس إدارة جمعية ذوي الإعاقة الخيرية بالخرج الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالرحمن اليحيى، ومشرفو التربية الخاصة: الأستاذ تركي بن عبدالرحمن العتي، الأستاذ عبدالإله بن ناصر المحسن، الأستاذ عبدالله بن ناصر الجميعة، والأستاذ ممدوح بن سالم المطيري، حيث رحبت فرقة كشفية بمقدمه.
ثم تفقد المساعد والحضور الأركان التي تمثّل التربية الخاصة بالإدارة (بنين وبنات)، وجمعية «جذا» ومركز «جذا» التابع لها، وعدد من برامج التربية الخاصة (بنين وبنات)، وفريق «نحن لكم» التطوعي، ليبدأ عقب ذلك حفل خطابي بدئ بآيات من الذكر الحكيم، ونفذت خلاله فرقة ترفيهية بعض الفقرات التي أسعدت الأطفال المتواجدين من طلاب البرامج والمجتمع المحلي.
وفي ختام المناسبة، كرّم مساعد مدير التعليم الشخصيات والجهات التعليمية والأهلية المشاركة والداعمة للحفل وفي مقدمتها جمعية «جذا» وفريق «نحن لكم» التطوعي.
وشهد الاحتفال إقامة مكان مخصص للرسم الحر، ومسرح ترفيهي للأطفال، وتقديم الهدايا لذوي الإعاقة الحاضرين، فيما وُزعت على الجميع النشرات التوعوية عن برامج التربية الخاصة وجمعية «جذا» واليوم المحتفى به، إضافةً إلى تركيب عدد من اللوحات التي قدمت معلومات مفصلة عن ذوي الإعاقة وكذلك عمّا تقدمه إدارة التعليم لأبنائها الطلاب.
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