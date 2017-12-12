أظهر تعديل التعريفة الكهربائية لجميع الشرائح الذي أعلنت عنه هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، اليوم الثلاثاء، بعض الاختلافات عما كانت عليه في قرار مجلس الوزراء، بتاريخ 28 ديسمبر 2015، والخاص بتعديل تعرفة استهلاك الكهرباء.
وقد ضمت الهيئة شرائح الكهرباء للفئة السكنية لتكون مقسمة على شريحتين فقط، هما استهلاك 6000 واط ما دون بـ 18 هللة، وأكثر من 6000 بـ 30 هللة، أما فئة الاستهلاك الزراعي والمؤسسات والجمعيات الخيرية، وما في حكم ذلك، فتم تعديله ليصبح شريحة 6000 وما دون بـ 16 هللة، وأكثر من 6 آلاف بـ 20 هللة.
فيما عدلت طريقة حساب شريحة الاستهلاك التجاري لتكون مقسمة على شريحتين فقط، وهما 6000 واط وما دون بـ 20 هللة، وأكثر من 6000 واط بـ 30 هللة، فيما تم تثبيت متوسط حساب الاستهلاك الصناعي كما هو 18 هللة، وفئة الاستهلاك الحكومي 32 هللة.
وفق”اخبار24″.
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