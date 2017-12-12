قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية، الدكتور علي الغفيص، اليوم الثلاثاء، إن فصول السنة ستكون من ضمن المتغيرات التي ستُعتمد عند صرف مستحقات برنامج حساب المواطن.
وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم للإعلان عن سياسات البرنامج، أن الوزارة ستأخذ في الاعتبار عند تحويل مبالغ الدعم اختلاف حجم استهلاك الطاقة الكهربائية بين فصلي الصيف والشتاء.
وكان مجلس الوزراء قد اعتمد، خلال جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الموافقة على ضوابط الدعم المقدم من خلال برنامج حساب المواطن، كما تقرر أن يكون أول إيداع للمستحقين في دورته الأولى بتاريخ 21 ديسمبر الجاري. وفق”أخبار24″.
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