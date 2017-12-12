أكدت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أنه سيتم رفع أسعار البنزين والديزل (صناعة والمرافق) ووقود الطائرات بدءا من العام المقبل 2018، مشيرة إلى أن التعديلات الجديدة في أسعار المحروقات ستعلن عنها شركة “أرامكو” في حينه.
وأوضحت في بيان رسمي لها أن الوزارة ستقوم بالإشراف ودراسة هذه الأسعار، ودراسة كافة الترتيبات المطلوبة لتطبيق القرار المشار إليه بما يحقق الأهداف المنشودة، خلال الربع الأول من العام 2018.
وأشارت إلى أن تعديلات أسعار بعض المحروقات (البنزين ووقود الطائرات والديزل لبعض القطاعات) سيتم تحديد سريانها خلال الربع الأول من العام المالي القادم، وستعلن شركة “أرامكو السعودية” لعملائها في حينه عن تفاصيل وآليات هذه التعديلات. وفق”أخبار24″.
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