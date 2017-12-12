أعلنت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، اليوم (الثلاثاء)، عن تعديل أسعار التعريفة الكهربائية، والتي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من مطلع شهر يناير 2018م، وذلك في إطار تصحيح أسعار منتجات الطاقة.
وسيطال التعديل كلاً من: فئة الاستهلاك السكني، وفئة الاستهلاك التجاري، وفئة الاستهلاك الزراعي والمؤسسات والجمعيات الخيرية وما في حكمها، وفئة الاستهلاك للمنشآت الصحية الخاصة والمؤسسات والمعاهد والمدارس الأهلية.
أما فئة الاستهلاك الصناعي وفئة الاستهلاك الحكومي فلن يطالهما أيّ تغيير، وذلك وفقاً للتفصيل التالي:
– فئة الاستهلاك السكني :
شرائح الاستهلاك ( كيلو واط ساعة / شهر ) التعريفة ( هللة / كيلو واط ساعة )
1 – 6000 18
أكثر من 6000 30
– فئة الاستهلاك التجاري :
شرائح الاستهلاك ( كيلو واط ساعة / شهر ) التعريفة ( هللة / كيلو واط ساعة )
1 – 6000 20
أكثر من 6000 30
– فئة الاستهلاك الزراعي والمؤسسات والجمعيات الخيرية، وما في حكم ذلك :
شرائح الاستهلاك ( كيلو واط ساعة / شهر ) التعريفة ( هللة / كيلو واط ساعة )
1 – 6000 16
أكثر من 6000 20
– فئة الاستهلاك للمنشآت الصحية الخاصة والمؤسسات والمعاهد والمدارس الأهلية :
شرائح الاستهلاك ( كيلو واط ساعة / شهر ) التعريفة ( هللة / كيلو واط ساعة )
جميع الاستهلاك 21
والجدير بالذكر أنه لم يطرأ أي تغيير على تعريفة فئتي الاستهلاك الصناعي والحكومي :
فئة الاستهلاك الصناعي :
شرائح الاستهلاك ( كيلو واط ساعة / شهر ) التعريفة ( هللة / كيلو واط ساعة )
جميع الاستهلاك 18
– فئة الاستهلاك الحكومي :
شرائح الاستهلاك ( كيلو واط ساعة / شهر ) التعريفة ( هللة / كيلو واط ساعة )
جميع الاستهلاك 32
وأكدت الهيئة في بيانها “على أن هذه الخطوة تهدف إلى رفع الكفاءة الاقتصادية، ومساهمة القطاعات غير النفطية كمحرك تنموي اقتصادي مستدام، وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية “منتجات الطاقة” واستدامتها للأجيال القادمة.”
وبينت الهيئة أن التعريفة المعتمدة صممت لتغطي تكاليف الخدمة وضمان وفرة الكهرباء في جميع أرجاء المملكة، كما تساهم في تحسين جودة الخدمة وزيادة الإنتاجية وفتح مجال المنافسة وتنويع المصادر.
كما أوضحت الهيئة أنه جاري التنسيق مع الشركة السعودية للكهرباء وشركة مرافق المياه والكهرباء بالجبيل وينبع لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء في قرار مجلس الوزراء، وتعديل نظام حساب الفواتير وفقاً لذلك.
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