استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الثلاثاء) في قصره بالرياض، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين.
وأقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريمًا للملك عبدالله الثاني ومرافقيه.
وحضر الاستقبال والمأدبة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وعدد من مستشاري خادم الحرمين الشريفين، وجمع من الأمراء والمسؤولين.
وفق”أخبار24″.
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