أقدم مواطن في العقد الثامن من العمر على قتل آخر (55 عاما)، بجانب أحد الجوامع في وسط الرياض، بعد إطلاق النار عليه من سلاح كان بحوزته، فيما تمكنت الجهات الأمنية من القبض عليه.
وأوضحت شرطة منطقة الرياض أنه ورد بلاغ في تمام الساعة الثانية عشرة والربع ظهر اليوم الثلاثاء، يفيد بوقوع حادثة إطلاق نار بالقرب من أحد الجوامع وسط الرياض.
وأضافت أن الحادث نتج عنه إصابة أحد الأشخاص (مواطن 55 عاما) بعيارين ناريين، وتوفي على أثرها في وقت لاحق، فيما تم ضبط الجاني على الفور، واتضح أنه مواطن يبلغ من العمر 75 عاما، وبحوزته سلاح الجريمة.
وأبانت الشرطة أن المختصين انتقلوا لمسرح الحادث لمباشرة إجراءات الضبط الجنائي، ورفع ما به من آثار وتحريز سلاح الجريمة و إيداع الجاني مركز الشرطة المختص، وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لاستكمال الإجراءات اللازمة حسب الاختصاص.
يشار إلى أن مصادر ذكرت أن الجريمة حدثت بالقرب من المحكمة الجزائية بالرياض، وأن المجني عليه والجاني كانا متواجدان داخل المحكمة قبل الخروج إلى الجامع. وفق”أخبار24″.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج