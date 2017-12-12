نقل الكاتب الصحفي عبدالعزيز السويد عن مدير عام المرور العميد محمد البسامي توضيحاً حول ما تم تداوله على لسانه بأن النساء أكثر التزاماً بقواعد وأنظمة السير.
وأشار البسامي إلى أن ما قاله في هذا الخصوص اجتزئ من سياقه ضمن كلمته التي ألقاها صباح الخميس الماضي خلال إطلاق مشروع “قيادة آمنة”.
وأبان السويد في مقالٍ له اليوم في صحيفة “الحياة”: “من المؤكد أن نسبة من الحوادث المرورية في طرقاتنا سببها التوجيه المتأخر للسائق من السائق الخفي، لينعطف يميناً أو يساراً، أو يتوقف التزاماً بالأمر الصادر، من دون مراعاة أوضاع السيارات الأخرى في الطريق”.
وأضاف أن مدير المرور أرسل له كلمة مفادها أن الأخبار التي نُقلت عنه اجتزأت الكلام بأن النساء أكثر التزاماً بقواعد وأنظمة السير، وأنه -أي مدير المرور- أبدى تفاؤله وأكد أنه مع قيادة المرأة سيتلاشى السائق الخفي ويبرز السائق الذكي.
ولفت إلى أن البسامي أرسل له جملة إحصاءات عالمية، تشير إلى ريادة المرأة في هذا المضمار، أي القيادة الآمنة مقارنة بالرجال.
وأكد مدير المرور أنهم يعملون حالياً بطريقة مختلفة عن السابق، لبناء استراتيجية جديدة تتغلب على تراكمات مختلفة، من تخطيط الشوارع إلى إدارة الحركة.
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