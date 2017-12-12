أظهر مقطع فيديو متداول قيام قائد مركبة بصدم طفل كان في طريق عودته من المدرسة، ثم لاذ بالفرار من موقع الحادث.
ووثقت كاميرا مراقبة مثبتة على أحد المنازل، الطفل حاملاً حقيبته المدرسية، فيما كانت المركبة قادمة من الجهة الأخرى وعندما اقتربت انحرف بها قائدها نحو الطالب الذي حاول القفز للهروب منها لكن المركبة صدمته.
وقام صاحب المركبة بعد ذلك بالفرار من الموقع، تاركاً الطالب مُلقى على الأرض، فيما هرع المتواجدون إلى نجدة الطفل.
وفق”أخبار24″.
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