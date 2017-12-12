أصدر أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان توجيهاً بتأخير موعد بدء الدوام الصباحي لمدارس المنطقة، اعتباراً من يوم غدٍ الأربعاء ليكون عند الساعة 8:30 صباحاً، وذلك حرصاً على سلامة الطلاب والطالبات من الاضطرابات الجوية بالمنطقة.
بدورها عممت إدارة التعليم بمنطقة تبوك على مدارس المنطقة “بنين وبنات”، بأن الدوام الصباحي للمدارس، يبدأ اعتباراً من غد الأربعاء عند الساعة 8:30 صباحاً، باستثناء مدارس محافظتي أملج والوجه والمدارس داخل محافظة ضباء.
وبينت إدارة تعليم تبوك في تعميمها لمدارس المنطقة، أن دوام جميع المدارس، ما عدا المدارس المستثناة من تأخير الدوام، يبدأ دون اصطفاف صباحي. وفق “أخبار 24”.
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