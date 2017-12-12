توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الثلاثاء، أن يكون الطقس مستقراً على معظم المناطق، وأن تكون السماء غائمة جزئياً على المناطق الشمالية والشمالية الغربية للمملكة.
وذكرت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس، أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية شرقية إلى شمالية، بسرعة 15-36 كم/ ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-42 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي، وأن يصل ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وأن تكون حالة البحر متوسط الموج.
وأضافت أن الرياح على الخليج العربي ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج. وفق”أخبا24″.
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