أعلن صندوق الاستثمارات العامة توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة “أي إم سي إنترتينمنت” القابضة، أكبر مزود ومشغل لدور السينما في العالم، وذلك تماشياً مع مهمته في إطلاق وتطوير قطاعات جديدة واعدة في المملكة.
وأكد الصندوق أنه سيعمل مع الشركة على استكشاف طرق عرض وتوزيع المحتوى السينمائي وفرص الاستثمار والشراكة المتعلقة به في المملكة، حيث تأتي تلك الاتفاقية بعد إعلان الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع عن إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور عرض سينما في المملكة.
وأوضح متحدث باسم الصندوق، أنهم يرون أن لقطاع الترفيه في المملكة إمكانية هائلة ومستقبلاً واعداً، وأنهم يتطلعون للعمل مع “أي إم سي إنترتينمنت” القابضة لاستكشاف الفرص الكامنة في تطوير قطاع يتوقع أن يقارب حجمه مليار دولار.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة “أي إم سي” آدم أرون، إن هذا الإعلان يشكل لحظة تاريخية بالنسبة لقطاع عرض وتوزيع المحتوى السينمائي، وفرصة هائلة غير مسبوقة للربط بين منتجاتهم السينمائية وأكثر من 30 مليوناً من مواطني وسكان السعودية، مشيراً إلى أنهم يعلمون عن الزيارات المتكررة للمواطنين لدور السينما في البلدان المجاورة.
وأضاف آرون أنهم يرون في المملكة فرصة تجارية مثمرة لشركتهم، مبيناً أنه ليس هناك شركة أخرى على مستوى العالم تقدم تجربة سينما متكاملة كالتي تقدمها “أي إم سي”، ما يجعلها تتمتع بفرصة استثنائية تسمح لها بنقل سحر الأفلام إلى بلد ذي أهمية كبرى، وفي طور البدء بتقديم تجارب ترفيهية لمواطنيه. وفق”أخبار24”.
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