كشفت مصادر عن تفاصيل جديدة في واقعة تزويج أب ابنته لرجلين في وقت واحد بمحافظة جدة، واكتشاف الزوجين ذلك وتقدمهما بشكوى ضد الأب، الذي ادعى أن زوجها الأول طلقها قبل أن يتراجع عنها.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ “عكاظ”، أن الفتاة اختفت عن الأنظار وجارٍ البحث عنها للتحقيق معها، فيما قدم زوجاها شكوى لمحكمة الأحوال الأسرية كل منهما على حدة، وتلفظا بصيغة الطلاق مع تمسكهما بحقهما الشرعي في مقاضاة الأب.
وأضافت أن والد الفتاة زعم في التحقيقات أن زوج ابنته الأول طلقها بعد 10 أيام من زواجهما، لكن تبين أن ادعاءه غير صحيح حيث سجل المأذون الذي عقد الزواج الثاني في عقد الزواج أن الابنة بكر، ليزعم الأب أنه نسي أن يخبره أنها مطلقة، ثم تراجع مجدداً وقال إنه أبلغ المأذون بذلك لكنه لم يدونه في الوثيقة.
وبينت المصادر أنه جرى استجواب كل زوج بمفرده كما تم استجواب المأذونين اللذين عقدا النكاح ومواجهتهما بالأب، ونفى الأب التهم المنسوبة إليه رغم تضارب أقواله، مشيرة إلى أنه يرجح سبب إقدامه على فعلته لمطامع مالية للحصول على مهر ومؤخر صداق ابنته، حيث تبين وجود خلافات ومطالبات مالية بينه وبين الزوج الأول.
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