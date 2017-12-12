وافقت الجهات الأمنية بمحافظة محايل عسير أمس (الإثنين)، على تسليم جثة فتاة منتحرة؛ حيث تسلم ذوو الفتاة جثمانها بعد التحفظ عليها في ثلاجة الموتى لمدة 18 يوماً لاستكمال إجراءات التحقيق.
وكانت مصادر قد كشفت تفاصيل الواقعة، حيث وصلت الفتاة لمستشفى محايل في حالة حرجة؛ إثر تناولها كمية من كبسولات علاج الصرع الخاصة بإحدى شقيقاتها، لتدخل في غيبوبة ويتم إدخالها قسم العناية المركزة.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ “سبق”، أن حالة الغيبوبة التي أصيبت بها الفتاة صاحبها نقص حاد في السكر وارتفاع في حموضية الدم، مع صعوبة بالغة في التنفس، وأرسلت عينات من دمها ومعدتها لمركز السموم لتحليلها، لكنها فارقت الحياة لاحقاً متأثرة بالعقار الذي تناولته.
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