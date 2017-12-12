تولت امرأة مهمة تأهيل مديري مكاتب الهيئة العامة للرياضة من خلال قيادتها ورشة عمل أقامها الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، استعرض خلالها استراتيجيته الخاصة ببرامج وفعاليات الرياضة المجتمعية، التي يسعى لتنفيذها بمختلف مناطق المملكة بالتعاون مع مكاتب هيئة الرياضة.
وشهدت الورشة التي أقيمت بمعهد إعداد القادة في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأوليمبي بمدينة الرياض، تقديم عرض مرئي شامل عن استراتيجية الاتحاد وما تتضمنه من فعاليات تعنى بتنمية الرياضة في المجتمع، ليتحول إلى مجتمع رياضي صحي يتوافق مع أهداف رؤية 2030.
وتأتي استعانة هيئة الرياضة بسيدة لتقوم بتأهيل مديري مكاتبها، كاعتراف وتقدير منها لدور المرأة الفعال في المجتمع، وقدرتها على النجاح في أي مجال.
وفق”أخبار24″.
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