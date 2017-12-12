كشف وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية الدكتور نبيل العامودي، عن عدد القطارات التي تشغلها المؤسسة يومياً ونسبة السعودة داخلها، وذلك خلال زيارته التفقدية لمقر المؤسسة في الدمام.
وأوضح العامودي أن عدد القطارات التي يتم تشغيلها حالياً 33 قطار ركاب وشحن يومياً، تنقل حوالي 4 آلاف راكب ونحو ألفي حاوية، مشيراً إلى أن هذا القطاع حيوي وتخصيصه محفز للقطاع الخاص لفتح آفاق جديدة لجميع العاملين، وخلق فرص وظيفية لأبناء الوطن.
وأضاف أن نسبة السعودة في المؤسسة بلغت 95 %، مبدياً سعادته بما يقوم به أبناء الوطن من أعمال فنية وحرفية دقيقة لصيانة وتحديث القاطرات والعربات وقيادة القطارات، وذلك بعد تجوله في مرافق ورش صيانة القطارات واستماعه لشرح مفصل من العاملين عن مراحل الصيانة المختلفة. وفق”أخبار24″.
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